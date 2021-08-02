Блогерша разоблачила задолжавший ей тысячу долларов бренд

Пользовательница сети под ником darcymcqueeny разоблачила бренд Poosh Accessories, который задолжал ей тысячу долларов (около 73 тысяч рублей по текущему курсу) за рекламу в социальных сетях. Видео опубликовано в TikTok.

Девушка рассказала, что небольшая ювелирная компания связалась с ней через директ в Instagram, блогерша также продемонстрировала скриншоты переписки, которая началась еще в 2020 году. Бренд отправлял ей бесплатные продукты для рекламы, которую девушка публиковала на своей странице в TikTok.

Сотрудничество darcymcqueeny и Poosh Accessories шло плодотворно, они регулярно обсуждали гонорары, которые блогерша зарабатывала с помощью рекламы. Когда суммарный доход превысил 800 долларов (приблизительно 58,5 тысячи рублей по текущему курсу), компания попросила ее подождать выплату, потому что минимальное перечисление составляло тысячу долларов. Эта информация удивила блогершу, поскольку изначально условия сделки были другими: бренд должен был отправлять деньги в конце каждого месяца вне зависимости от заработанной суммы.

Darcymcqueeny поделилась с подписчиками, что никакого контракта о сотрудничестве не подписывала. «Это была одна из моих первых коллабораций, я только начала вести TikTok, на тот момент я была малоизвестной, и я понятия не имела, как правильно сотрудничать с брендами», — сказала она в ролике.

Изначально девушка опубликовала видео, в котором не стала разглашать название компании, так как представители бренда пообещали выплатить долг в течение трех-пяти рабочих дней. Однако прошло две недели, но darcymcqueeny так и не получила деньги, поэтому приняла решение разоблачить недобросовестный ювелирный магазин.

Ранее американская блогерша разоблачила выгодные для фигуры позы инфлюэнсеров, которые они принимают на фотографиях в социальных сетях.