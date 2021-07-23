Девушка нашла в компьютере матери файл и узнала правду о своем детстве

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как помогала матери перенести фотографии со старого компьютера на внешний диск. 21-летняя девушка случайно заметила среди файлов документ, названный ее именем, и с его помощью узнала правду о своем детстве.

Автор поста объяснила, что решила зайти в корзину на компьютере матери, когда закончила переносить фотографии, чтобы проверить нет ли в ней случайно удаленных важных файлов. Рассказчица уточнила, что все мать хранила все папки на рабочем столе — именно поэтому героиня истории решила проверить, не оказались ли они случайно среди удаленных объектов.

В корзине она заметила документ, названный ее именем. Девушка обнаружила, что файл был создан, когда ей было 13 лет. По ее словам, тогда мать открыто ее ненавидела. «Часть того года я провела в психиатрической клинике. Она пыталась помешать мне вернуться домой, даже когда персонал больницы сказал, что время пришло», — добавила автор поста.

В файле, который открыла героиня истории, оказались письма, в которых мать убеждала персонал психиатрической клиники не пускать девочку домой на Рождество, Новый год и день рождения, а также клеветала на собственную дочь. «Для меня всегда было загадкой, почему сотрудники относились ко мне так, будто любая моя эмоция была попыткой манипуляции. Я не понимала, почему мне никогда не верили, когда я говорила сотрудникам, что их коллеги плохо обращались со мной», — поделилась девушка.

Рассказчица скопировала письма себе и сообщила матери, что нашла файл. Женщина оказалась недовольна поступком дочери и посчитала его нарушением личных границ. Однако в комментариях на Reddit многие встали на сторону автора поста. Они обратили внимание на то, что девушка имела право знать правду, а также посчитали поведение ее матери нездоровым.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал историю о том, как однажды ночью решил проверить, вернулась ли его 17-летняя дочь с прогулки. Он вошел в ее комнату и случайно раскрыл многолетний обман.