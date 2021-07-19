Юрист раскрыл схемы обмана при покупке машины

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов раскрыл новые и устоявшиеся схемы обмана клиентов при покупке машины. Об этом пишет агентство «Прайм».

Эксперт предупредил, что первым сигналом являются слишком выгодные условия продажи, например, значительные скидки, которые снижают прибыть продавца и цену относительно рынка. Он напомнил, что все продавцы — предприниматели, если они не получат прибыль от покупателя, значит, они найдут ее при помощи других механизмов. К таим относится махинация с «трейд-ин», когда владелец получает скидку на новое авто, передав старое автосалону.

«Данный приём экономии является абсолютно законным, и добросовестные автосалоны также прибегают к данным механизмам. Однако нередки случаи, когда продавцы оформляют договор "трейд-ин", а после его оформления говорят вам: "извините, машины за оговорённую стоимость уже нет, есть такая же, но на миллион дороже"», — объяснил Данилов.

После этого покупатель отказывается от сделки, но выясняется, что договор уже подписан, машина принадлежит салону и вернуть ее невозможно. Адвокат порекомендовал заключать «трейд-ин» только после подписания основного договора, оба документа должны содержать ссылки друг на друга.

Второй уловкой Данилов назвал дополнительные соглашения на ненужные услуги. По его словам, яркой приметой недобросовестной сделки является непонятный набор опций, предлагаемых по договору и дублирование их по основному договору и дополнительному соглашению. Эксперт порекомендовал в случае нарушения прав обращаться в суд и напомнил, что при подаче заявления в качестве физического лица истец освобождается от уплаты госпошлины.

Ранее Росстат назвал число российских семей без автомобиля: согласно проведенному комплексному исследованию, половина граждан страны не имеют личной машины. Более чем 50 процентов из них не обладают необходимыми средствами для покупки собственного транспорта.

