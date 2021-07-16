Названо число российских семей без автомобиля

Росстат назвал число российских семей без автомобиля: согласно проведенному комплексному исследованию, половина граждан страны не имеют личной машины. Более чем 50 процентов из них не обладают необходимыми средствами для покупки собственного транспорта, сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию, проведенному в 2020 году, 48,4 процента домохозяйств в России обладают легковым автомобилем, а не имеют его 50,3 процента (в 2018 году этот показатель составлял 50,8 процента).

Среди домохозяйств, не обладающих машиной, 51,7 процента не могут себе позволить покупку авто из-за нехватки средств (в 2018 году — 57,9 процента). Еще 39,4 процента отказываются от приобретения личного транспорта по другой причине (33,2 процента в 2018 году, соответственно), а почти девять процентов семей могли бы купить автомобиль за счет своих или заемных денег.

Среди владельцев автомобилей 69 процентов семей оставляют его на необорудованных стоянках у дома или во дворе, 23,8 процента — в стационарных гаражах, 8,6 процента — на специализированных стоянках, еще три процента — в металлических боксах. Средний возраст собственных и арендованных автомобилей составляет 8,4 года.