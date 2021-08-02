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Россиянин оказался должен 3,5 миллиона рублей из-за тезки и ошибки приставов

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Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Новосибирске россиянин платит долг своего тезки из Алтайского края — тот оказался должен 3,5 миллиона рублей. Из-за ошибки судебных приставов на две машины Евгения наложили арест, его счет в банке также заблокировали. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам мужчины, о долге он узнал шесть лет назад. Тогда он выставил на продажу свой автомобиль. После сделки с покупателем выяснилось, что машину нельзя поставить на учет — на нее наложили арест.

Он добавил, что в краевом управлении судебных приставов отказались помочь разобраться в ситуации. Там заявили, что сотрудник, который арестовывал автомобиль, уволился. Только после того как житель Новосибирска подал официальное заявление, арест с машины сняли.

Как рассказал мужчина, такая же ситуация произошла, когда он пытался продать машину своего умершего отца. Однако тогда проблему быстро решили.

Спустя два года на его счет в банке и зарплатную карту наложили арест — у его тезки из Барнаула появились новые долги. Мужчина нашел его в социальных сетях, но тот заявил, что он ни в чем не виноват и его подставили.

«При этом письма от приставов ему приходят, а плачу за них я. Адресата они знают, а то, что по паспорту другой человек в другом регионе, этого они не учитывают», — рассказал пострадавший россиянин.

Ранее житель города Долматово Курганской области платил за долги полного тезки в течение полутора лет. Его имущество трижды незаконно арестовывали. После разбирательств приставы сняли ограничения с имущества мужчины.

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