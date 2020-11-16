Россиянин годами платил долг полного тезки

Житель города Далматово Курганской области Алексей Смирнов на протяжении 1,5 года расплачивался по долгам полного тезки и подвергался незаконным арестам имущества, пишет Ura.ru.

По словам Смирнова, проблемы начались в прошлом году, когда с его счета была списана небольшая сумма. Тогда же мужчине удалось выяснить, что ему ошибочно приписали долг жителя города Асбест Свердловской области с такими же именем, отчеством, фамилией и датой рождения.

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После обращения в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) списанные средства были возвращены, однако через несколько месяцев пришла новая претензия — на 120 тысяч рублей, которые относятся к задолженности тезки Смирнова по ипотечному кредиту.

В третий раз имущество (какое именно, не уточняется) было арестовано в середине ноября нынешнего года. Также заморозке подверглись банковские счета Смирнова. В попытке решить проблему он сменил ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) и СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета). Также он рассматривал вариант со сменой имени — с Алексея на Алексия.

После журналистского запроса ФССП вновь сняла ограничения с активов Смирнова. В настоящее время идентификация должников проводится по трем признакам: фамилии, имени, отчеству, дате и месту рождения. Все они могут совпадать у нескольких разных людей.

В 2017 году ФССП выпустила внутреннее письмо, в котором призвало граждан, ошибочно подвергшихся взысканию по чужим долгам, обращаться в подразделения ведомства, а приставам предписало незамедлительно проверять данные авторов жалоб.