На ярмарке в Ростове-на-Дону 100 человек устроили массовую драку

В Ростове-на-Дону 100 человек подрались из-за места на овощной ярмарке. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Одна из машин с овощами заняла место в ряду, предназначенном для ягодной продукции. Это вызвало недовольство уже находящихся там продавцов. Каждая из сторон призвала для разбирательства друзей и родственников, всего около 100 человек», — говорится в сообщении.

Конфликт произошел около 03.00 часов, на овощной ярмарке на территории старого аэропорта. Охрана рынка не смогла справиться с устроившими драку и вызвала полицию и Росгвардию. В настоящее время на месте работают правоохранители, которые опрашивают участников и очевидцев инцидента. Также сообщается, что рынок продолжает работать.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы возбудила уголовное дело после массовой драки со стрельбой в магазине «Ашан», расположенном в торговом центре «Тройка». Заведено дело по статье «хулиганство», по ней грозит лишение свободы на срок до семи лет.