Эксперт показал страшные последствия макияжа с подводкой для глаз

Окулист из США показала страшные последствия макияжа с подводкой для глаз и напугала пользователей сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Бриттани Карвер (Brittani Carver) продемонстрировала, как из век ее пациентки при надавливании выходит плотная желтая масса. Она объяснила, что сальные железы, расположенные на слизистых оболочках век, выделяют секрет, который покрывает поверхность глаз и защищает их от сухости. При норме его консистенция похожа на оливковое масло. Однако из-за частого использования подводки для глаз, структура секрета становится густой, похожей на зубную пасту. Это связано с закупоркой пор и атрофией сальных желез.

«Без здорового секрета может развиться синдром сухого глаза, который негативно сказывается на качестве зрения и вызывает дискомфорт в глазах. Я рекомендую избегать нанесения жидких и карандашных подводок на слизистые век, чтобы сохранить здоровье глаз», — подчеркнула врач.

Подписчиков испугал ролик Карвер. «Какой ужас!», «Господи, это очень страшно! Но что делать, если я не могу перестать пользоваться подводкой?», «Со мной было так же. В итоге у меня на веке образовалась киста, которую нужно было удалить хирургическим путем», — писали они.

Ранее в июле визажисты популярных косметических марок раскрыли способы сделать макияж стойким в жаркую погоду. По словам соведущей подкаста о красоте Life & Lipstick («Жизнь и помада») Лизы Поттер-Диксон (Lisa Potter-Dixon), в первую очередь нужно правильно подготовить кожу. Эксперт рекомендовала начинать макияж с нескольких капель увлажняющего крема. Он поможет косметике сохраниться на длительный срок и лучше выглядеть на коже.