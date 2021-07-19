Эксперт раскрыла опасность подводки для глаз

Окулист из США раскрыла опасность подводки для глаз, которая используется при нанесении мейкапа. На опубликованный в ее TikTok-аккаунте ролик обратили внимание журналисты PopSugar.

На размещенных в сети кадрах Бриттани Карвер (Brittani Carver) объяснила, что нанесение подводки на слизистые оболочки век приводит к закупорке и атрофии сальных желез. По ее словам, частое использование косметики в этой области грозит появлением чрезмерной сухости глаз.

Эксперт рекомендовала воздержаться от ежедневного использования косметического средства. «Вы можете оставить такой макияж для особого случая. В обычные дни попробуйте наносить косметику не на слизистую, а на саму кожу вокруг глаз. Это поможет вам избежать проблем со зрением в будущем!» — заверила она.

Пользователи сети поблагодарили доктора в комментариях под постом. «Большое спасибо, что сказали об этом! Я каждый день красилась подобным образом!», «Ого, я и не знала, что это настолько опасно», «Спасибо вам! Больше не буду так рисковать», «Какой ужас», «Я шокирована», — писали они.

Ранее в июле визажисты популярных косметических марок раскрыли способы сделать макияж стойким в жаркую погоду. По словам соведущей подкаста о красоте Life & Lipstick («Жизнь и помада») Лизы Поттер-Диксон (Lisa Potter-Dixon), в первую очередь нужно правильно подготовить кожу. Эксперт рекомендовала начинать макияж с нескольких капель увлажняющего крема. Он поможет косметике сохраниться на длительный срок и лучше выглядеть на коже.