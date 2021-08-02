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Российский врач назвал самый заразный вид гепатита

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Сергей Бацких
Сергей Бацких
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Самым заразным среди вирусов гепатита считается B. Его назвал гепатолог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ имени Логинова Сергей Бацких в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Гепатит В заразнее раз в 100, чем вирус гепатита С, раз в десять, чем вирус иммунодефицита человека. Чтобы заразиться им, нужны ничтожно малые 0,00001 миллилитра крови, содержащей вирус», — заявил Бацких.

Также российский врач добавил, что труднее заразить вирусом гепатита C. По его словам, известны случаи, когда даже через инъекции не происходило заражение вирусом.

Ранее Бацких назвал симптомы гепатита A. Среди них желтуха, температура, снижение аппетита, диарея. Этим заболеванием, по словам врача, страдает значительная часть населения — 63 процента. Способ передачи вируса — через воду, пищу и грязные руки.


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