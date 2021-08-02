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Российский врач назвал симптомы гепатита А

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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Желтуха, недомогание, температура, снижение аппетита, отвращение и диарея являются симптомами гепатита А. Их назвал гепатолог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ имени Логинова Сергей Бацких в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, гепатитом А болеет значительная часть населения — 63 процента.

«Вирусные гепатиты А и Е отличаются от вирусных гепатитов B, C и дельта. Принципиально по-другому они передаются, через воду, пищу и грязные руки. Высокая заболеваемость гепатитом с фекально-оральным путем передачи возбудителя говорит о не очень хорошем качестве жизни, низком качестве воды и недостаточном уровне вакцинации», — рассказал врач.

Он отметил, что после инкубационного периода, который может продолжаться от нескольких дней до нескольких недель, развивается острый вирусный гепатит А. В это время, по утверждению Бацких, больной чрезвычайно заразен.

Врач рассказал, что чаще всего гепатитом А можно заразиться в регионах, где есть проблемы с водоснабжением. Так, речь идет о регионах Северного Кавказа и Поволжья.

Ранее Сергей Бацких назвал наиболее частое место заражения гепатитом B. По словам медика, речь идет о стоматологическом кабинете, так как при работе специалисты зачастую не соблюдают правила защиты.

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