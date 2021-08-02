Популярный блогер жестоко избил человека и оказался под следствием

Популярный американский блогер Хейс Гриер (Hayes Grier) оказался под следствием. Его обвиняют в жестоком избиении человека и уничтожении его смартфона. Об этом сообщает TMZ.

По данным следствия, 21-летний Гриер напал на Ульяма Маркольфа (William Markolf), который в результате потасовки получил перелом стенки глазницы, ушибы ребер и кровотечение из затылка. Кроме того, у мужчины диагностировали повреждение мозга и потерю слуха. По какой причине произошел конфликт, не уточняется.

Полицейские получили несколько ордеров на арест Гриера, а также на его экстрадицию из Калифорнии в Северную Каролину. Блогера освободили под залог, однако он был обязан явиться в суд 2 августа.

Хейс и его брат Нэш (Nash) прославились в интернете благодаря приложению для создания и публикации коротких видеороликов Vine (сервис закрылся в 2016 году). В настоящее время на страницу блогера в Instagram подписано более пяти миллионов человек.

Ранее блогеру Андрею Буриму, известному в сети под псевдонимом Mellstroy, вынесли приговор за избиение россиянки во время стрима. Мировой суд Пресненского района Москвы приговорил мужчину к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты. Кроме того, Бурим обязан выплатить пострадавшей 72 444 рубля.