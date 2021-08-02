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В России заработала карта с действующими в регионах COVID-ограничениями

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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В России заработала интерактивная карта, на которой обозначены действующие в регионах ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Карта стала доступна на сайте стопкоронавирус.рф по инициативе АНО «Диалог» и АНО «Национальные приоритеты». На ней отображается актуальная информация о числе случаев заражения коронавирусом в каждом регионе, а также о действующих там ситуационных ограничениях. Кроме того, на ней представлена статистика по выздоровевшим и умершим пациентам с COVID-19.

«На карте указаны правила работы общепита, торговых центров, получения госуслуг, работы транспорта, и другие региональные нормы. Все это позволит максимально удобно, оперативно и в одном месте получать актуальную информацию о новых ограничениях, которую еженедельно собирают и актуализируют Центры управления регионами», — уточнил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

По словам генерального директора АНО «Диалог» Алексея Гореславского, подобная интерактивная карта была крайне востребована среди жителей страны в первую волну коронавируса — тогда число ее просмотров достигало 56 миллионов в месяц. «Сейчас понятно, что коронавирус не исчезнет из нашей жизни, эпидемиологическая обстановка в стране усложняется, регионы вновь стали вводить ограничения. Поэтому мы предложили возобновить работу интерактивной карты», — пояснил Гореслваский.

Он добавил, что данная инициатива была поддержана вице-премьером России Татьяной Голиковой.

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