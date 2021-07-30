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Назван преобладающий в России штамм коронавируса

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Фото: Татьяна Макеева / Reuters

В России преобладает дельта-штамм коронавируса — на него приходится более 95 процентов новых случаев заражения в подавляющем большинстве регионов страны. Об этом сообщил глава центра «Вектор» Ринат Максютов, передает ТАСС.

Он добавил, что мутации COVID-19 не сильно снижают эффективность вакцин.

При этом Максютов допустил, что новые штаммы коронавируса будут результатом мутации варианта «дельта».

Ранее россиян предупредили, что длительность заболевания коронавирусом при заражении дельта-штаммом увеличилась. По словам эпидемиолога Александра Горелова, данный штамм быстрее распространяется и заболевание проходит тяжелее. При этом инкубационный период сократился.

За последние сутки в России выявили 23 564 новых случая коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 6 242 066.

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