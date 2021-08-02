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Жителей двух российских регионов предупредили о ливнях и подтоплениях

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ливни с возможными подтоплениями 2 августа ожидаются в Санкт-Петербурге и Амурской области. Об этом жителей двух российских регионов предупредили метеоролог Александр Шувалов и главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, сообщает URA.RU.

«Вышел циклон с севера Италии, прошел через Австрию, Польшу и во второй половине дня начнет заливать Санкт-Петербург, выпадет до половины месячной нормы осадков, по интенсивности напомнит тропические ливни», — рассказал Шувалов. Он добавил, что в Амурскую область идут несколько циклонов, которые могут вызвать штормы, подтопления и оползни.

По словам Татьяны Поздняковой, в этом году в Амурской области происходит переизбыток небесной влаги в низовьях Амура из-за постоянных циклонов. «Ситуация штормовая, потому что прохождение холодного фронта будет сопровождаться и сильным ветром, и грозой, то есть целым комплексом опасных явлений», — добавила метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал 40-градусную жару в некоторых регионах России. Он отметил, что температура будет достигать плюс 42 градусов в Ростовской и Астраханской областях. Кроме того, в Курской, Воронежской, Белгородской и Липецкой областях ожидается до 38 градусов.

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