Синоптик спрогнозировал 40-градусную жару в некоторых регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал 40-градусную жару в некоторых регионах России. Об этом сообщают РИА Новости.

По его словам, жара до 42 градусов будет в Ростовской и Астраханской областях. «В Тамбовской наиболее "холодная" погода — до 35 градусов», — сказал он.

Синоптик также отметил, что в Курской, Воронежской, Белгородской и Липецкой областях ожидается до 38 градусов, а в Саратовской области — до 40 градусов.

Вильфанд добавил, что в Южном федеральном округе сильная жара и она будет в течение всех рабочих дней. По его словам, к концу недели жара дойдет до нижней Волги и юга Урала. Температура воздуха достигнет 35 градусов.

Ранее Вильфанд не исключил, что в августе будут очень жаркие дни. Как объяснил синоптик, судя по анализу температурного фона за последние 15 лет, то оказывается, что жаркие дни бывают и в середине, и в конце августа, когда температура достигает около 30 градусов. Поэтому, считает Вильфанд, говорить о том, что жарких дней больше не будет, нельзя. «Еще рано провожать лето», — резюмировал метеоролог.