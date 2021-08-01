Эксперт рассказал о смертельной опасности кондиционера в машине в жару

Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов в интервью радио Sputnik рассказал о смертельной опасности долгого нахождения в машине с работающим кондиционером.

Как отметил эксперт, ни при каких обстоятельствах не следует спать или просто длительное время находиться в припаркованном кондиционированном автомобиле, спасаясь от жары. В случае имеющейся негерметичности в системе выпуска, угарный газ попадет в салон, что может привести к летальному исходу.

Помимо опасности для организма, также есть риск повредить транспортное средство. По словам Зиманова, работа на холостом ходу крайне неполезна для двигателя, особенно если это продолжается несколько часов. Как пояснил эксперт, в этом случае масло может доходить до самых важных частей двигателя только в ограниченном объеме. Если при этом работает кондиционер, может иметь место не очень хороший теплоотвод, что приведет к перегреву бензинового двигателя в отдельных местах.

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