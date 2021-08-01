Россия
 
Последние новости
Изобретатель антисептика заявил о возможном существовании SARS-CoV-2 с 2013 года
Эксперты оценили вероятность массовых увольнений из-за обязательной вакцинации
Фото с выставки Пабло Пикассо 1956 года заставило москвичек загрустить 
Инфекционист сравнил будущее коронавируса с насморком
Врач рассказала о необходимых для разных штаммов COVID-19 уровнях антител
Илон Маск захотел возглавить Apple
На Украине заявили о попадании Зеленского «в ловушку» Порошенко
Российский боксер Хатаев завоевал бронзу на Олимпиаде
Разозлившуюся из-за побед россиян на Олимпиаде американку затравили в соцсетях
Новости партнеров
Прослушать новость

Эксперт рассказал о смертельной опасности кондиционера в машине в жару

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов в интервью радио Sputnik рассказал о смертельной опасности долгого нахождения в машине с работающим кондиционером.

Как отметил эксперт, ни при каких обстоятельствах не следует спать или просто длительное время находиться в припаркованном кондиционированном автомобиле, спасаясь от жары. В случае имеющейся негерметичности в системе выпуска, угарный газ попадет в салон, что может привести к летальному исходу.

Помимо опасности для организма, также есть риск повредить транспортное средство. По словам Зиманова, работа на холостом ходу крайне неполезна для двигателя, особенно если это продолжается несколько часов. Как пояснил эксперт, в этом случае масло может доходить до самых важных частей двигателя только в ограниченном объеме. Если при этом работает кондиционер, может иметь место не очень хороший теплоотвод, что приведет к перегреву бензинового двигателя в отдельных местах.

Ранее водителям рассказали об «убивающих» коробку-автомат ошибках.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российским водителям назвали способ продлить срок службы шин
Российских автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке
Россиян предупредили об опасности хранения автомобиля в теплом гараже зимой