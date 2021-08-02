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Метеоролог предрек москвичам теплое начало осени

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Фото: Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

В начале осени москвичей ожидает теплая, но дождливая погода. Ее предрек метеоролог Александр Голубев в интервью «Вечерней Москве».

По словам специалиста, по-летнему теплыми окажутся первые десять дней сентября. Кроме того, аномальной жары в столице не ожидается, отметил Голубев.

«Начиная со второй недели месяца в город придут дожди, а местами даже грозы», — уточнил он.

Так, днем температура будет варьироваться от 15 до 25 градусов выше нуля. При этом в ночное время прогнозируются похолодания до плюс 5–8 градусов, рассказал метеоролог.

Он добавил, что самым жарким днем в Москве станет 12 сентября. После этого столицу ожидает понижение температуры воздуха.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал 40-градусную жару в некоторых регионах России. Он рассказал, что жара до 42 градусов ожидается в Ростовской и Астраханской областях. Кроме того, в Курской, Воронежской, Белгородской и Липецкой областях температура воздуха достигнет 38 градусов, а в Саратовской области — 40 градусов.

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