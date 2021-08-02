Захарова раскритиковала медаль к 30-летию независимости Украины

Выпущенную к 30-летию независимости Украины памятную медаль с изображением коллаборациониста Степана Бандеры стоит вручать «за особые заслуги по распространению исторической кривды». Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идет о награде, которую выпустила одна из частных сувенирных фирм к предстоящему празднику, который пройдет 24 августа. На ней изображены малый герб Украины, который «сокрушает» коммунистическую символику, а с другой стороны — барельефные портреты украинского военачальника времен гражданской войны Симона Петлюра, а также националистов Евгения Коновальца и Степана Бандеры.

«Независимость Украине досталась в результате политического решения, никаким образом не связанного ни с народным протестным движением, ни с вооруженной борьбой. (...) Так при чем тут Бандера, Петлюра, другая преступная мразь и независимость Украины 1991 года?» — раскритиковала награду Захарова.

Она отметила, что «врагами Украины» и посягателями на ее суверенитет следует считать авторов медали, а также напомнила об итогах референдума по вопросу сохранения СССР в 1991 году — 70 процентов было «за».

Ранее Захарова ответила на угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы запустить по России «камни с неба». Она иронично назвала их последним оружием, что осталось в распоряжении Вооруженных сил страны и раскритиковала министра за публикацию «военной тайны».