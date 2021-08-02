Кандидат в канцлеры ФРГ позаботится о гендерной нейтральности немецкого языка

Кандидат на пост канцлера ФРГ от партии «Зеленые» Анналена Бербок в случае своей победы «позаботится», чтобы немецкий язык стал гендерно-нейтральным. Об этом политик сообщила изданию Bild.

«Я хочу проводить политику для всех граждан — а это подразумевает, что я должна обращаться ко всем, а не просто иметь всех в виду», — заявила Бербок. Она считает, что язык должен быть толерантным к любым группам и даже отдельным личностям. При этом председатель партии «Зеленые» не собирается запрещать какие-то термины и выражения, так как это нарушает принципы свободы слова и мысли.

В Bild напомнили, что политик недавно извинялась за использование расистского термина в своей речи. Она произнесла слово «ниггер», описывая ситуацию с расизмом в Германии. Бербок заявила, что ей «причиняет боль» тот факт, что она «не все сделала правильно» в своей избирательной кампании.

Ранее Бербок критично отозвалась о соглашении между США и ФРГ по трубопроводу «Северный поток-2». Она заметила, что не дала бы согласия на завершение проекта. По ее мнению, европейские страны и так находятся в зависимости от российского газа.