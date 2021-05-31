В Германии призвали ускорить введение санкций против Белоруссии

Кандидат в канцлеры Германии от партии «Зеленые» Анналена Бербок призвала Евросоюз ускорить введение санкций против Белоруссии из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Ее слова передает ТАСС.

«Требуется не только стремление к принятию масштабного санкционного пакета, но его также необходимо как можно скорее реализовать», — отметила политик. Она добавила, что считает запоздалым заседание Совета Европы по этому вопросу, назначенное на 21 июня.

Бербок подчеркнула, что европейские власти должны обсудить новые ограничения против Минска как можно раньше. По ее словам, санкции должны коснуться нефтяного сектора.

Ранее стало известно, что Москва поможет Минску в том случае, если против страны введут санкции. «Мы будем защищать нашего партнера Белоруссию, мы будем помогать нашим союзникам», — пообещал директор департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Биричевский.

29 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США совместно с Евросоюзом разработают санкции против белорусских чиновников из-за инцидента с бортом Ryanair.

23 мая в Минске самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.