В России заболевшему COVID-19 врачу с 40-летним стажем не нашли места в больнице

В Кургане 83-летнему врачу с COVID-19 не нашли места в стационаре. Пациентку на машине скорой помощи возили по больницам и отправили болеть домой. Об этом пишет URA.RU.

По словам друга семьи медика, россиянка имеет 40-летний стаж работы врачом-терапевтом.

«Возили и в областную больницу, и во вторую городскую, и в Кетовскую ЦРБ. В итоге привезли обратно домой», — рассказал собеседник издания. Также он добавил, что женщина работала в городской поликлинике и, когда заболела, переживала, чтобы карточки ее пациентов не потерялись.

В пресс-службе правительства области изданию заявили, что состояние женщины было оценено как легкая степень тяжести, ей предлагали госпитализацию, но она отказалась сама.

Ранее сообщалось, что гинеколог Галина Лебедева, проработавшая в Уярской больнице 34 года, скончалась после заражения коронавирусом из-за поражения легких. В медучреждении ей отказались сделать компьютерную томографию (КТ) со словами «не влезет».