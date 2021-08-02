В России больницам разрешили лечить за счет благотворительных фондов и пациентов

Минздрав внес в правила обязательного медицинского страхования (ОМС) поправки, разрешающие российским больницам использовать лекарства, купленные для курса лечения пациентами или благотворительными фондами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

До сих пор медорганизации должны были при лечении стационарных пациентов пользоваться препаратами, которые приобретались их собственными аптеками, в противном случае им грозил штраф. Как рассказал адвокат Алексей Горяинов, размер штрафа в отношении больницы составлял 50 процентов стоимости за каждый случай оказания медпомощи в подобных обстоятельствах.

Как пояснил сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, проблема легализации личных препаратов пациента в стационарах стояла давно и «очень остро». Это актуально для больных с онкогематологией, рассеянным склерозом, онкологией и «многих других». По его словам, возникало противоречие — с одной стороны, в фонде ОМС не хватало средств, с другой — перекрывались пути применения лекарств из альтернативных источников.

Жулев указал, что необходимо также ввести механизм оплаты подобной услуги, причем в систему ОМС. Он указал, что данное нововведение не стоит рассматривать как попустительство вымогательства. «Если пациент поступает в больницу, у него нет препарата и фонд не может его купить, все же остается неукоснительное требование закона о том, что медучреждение должно обеспечить человека лечением за счет средств ОМС», — заключил он.

Директор Фонда борьбы с лейкемией Анастасия Кафланова пояснила, что чаще всего проблемы возникали, когда клиника обращалась в организацию впервые и просила срочно обеспечить пациента препаратами. На подписание договора уходит около трех недель, но у пациентов часто нет столько времени.

Другие опрошенные «Коммерсантом» эксперты полагают, что поправки «стратегически ничего не изменят». По мнению президента всероссийского общества онкогематологии «Содействие» Лидии Матвеевой, Минздрав и ФОМС знали, что пациенты и врачи находили способы вводить препараты в обход законодательства. При этом у фондов есть лицензия на фармдеятельность, а в каких условиях пациенты хранят лекарства, непонятно — это и была одна из причин, почему стационары не принимали их препараты.