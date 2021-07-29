В России составили список запрещенных для животных антибиотиков

Минсельхоз составил перечень антибиотиков, которые хотят ограничить в ветеринарии. Это связано в том числе со здоровьем людей, употребляющих мясо и рыбу в пищу. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на проект министерства.

В запрещенный список попали антибиотики, которые чаще всего применяются для профилактики различных заболеваний у сельхозживотных. Речь идет о курах, коровах и свиньях. Как сообщает издание, антибиотики долго не выводятся и вместе с мясом попадают в организм человека. При этом организм быстро привыкает к таким препаратам, и в итоге они перестают действовать на смертельные вирусы.

Предлагается ввести ограничения по нескольким группам препаратов. Среди них есть противотуберкулезный препарат этамбунол, а также антибиотик фосфомицин. В список попал и левомицетин, который часто применяют для лечения кишечных расстройств не только у животных, но и у людей. Помимо этого, в перечень попали синтетические красители, которые применяются при искусственном выращивании рыбы.

Предположительно, ограничения будут действовать с марта 2022 года.

Ранее ученые выявили, что антибиотики для лечения пневмонии и синусита помогают и при борьбе с раком. Исследователи установили этот факт при изучении рибосом, производящих в клетках белок. Рибосомы в растениях и животных могут быть модифицированы, чтобы реагировать на антибиотики так же, как они реагируют на них в бактериях.