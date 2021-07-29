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В Петербурге 81-летняя блокадница осталась без лекарств от рака

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Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Петербурге 81-летней пенсионерке диагностировали онкологическое заболевание мочевого пузыря, однако она осталась без лекарства, которое было ей необходимо. Об этом пишет издание «Подъем».

В начале года женщине сделали операцию и назначили терапию препаратом «Митомицин С», но семья блокадницы выяснила, что у производимых в Японии и Чехии средств нет лицензии в России. Препарат от рака можно приобрести в интернете, но без регистрации такая покупка была бы незаконной.

Как пишет издание, родственники обратились к врачам для корректировки назначения. На этот раз пенсионерке выписали отечественный препарат — «Имурон-Вак», который производит научный центр имени Гамалеи. Выяснилось, что и этого препарата нет в наличии ни в одной аптеке страны. Производитель говорит, что в лучшем случае начнет производить препарат в сентябре. В свою очередь, врачи заявили, что другого аналога препарата нет.

Издание отправило заявку в Минздрав для разъяснения ситуации.

Ранее сообщалось, что в России пациенты, страдающие от болезни Гоше, уже минимум два месяца не получают жизненно необходимое лекарство. Всего в стране зарегистрировано 450 таких пациентов. До 2019 года они получали оригинальный препарат имиглюцераза, производимый французской компанией. Впоследствии российская компания начала производить биоаналог. Однако с конца 2020 года организация не принимала участие в двух аукционах на сайте госзакупок, и эти торги были сорваны.

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