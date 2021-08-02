В Москве сдали в эксплуатацию «Пизанскую башню»

В московском районе Зюзино сдали в эксплуатацию построенный по программе реновации дом. В социальных сетях из-за наклона высотку прозвали Пизанской башней. Об этом сообщают РИА Новости.

Дом находится на улице Каховка. По данным департамента строительства, здание вмещает 108 квартир. Вместе с объектом в эксплуатацию также ввели дом по адресу квартал 14. Новостройка рассчитана на 255 квартир.

Внешний вид дома вызвал среди пользователей сети ассоциацию с достопримечательностью Италии в апреле 2021 года. Здание на фотографии оказалось наклонено в сторону. Позже власти столицы объяснили наклон «некорректным ракурсом» и рельефом территории, на которой возвели объект.