В России на 15 процентов вырос спрос на коммерческую недвижимость. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

По информации издания, рост спроса обусловлен сложившейся ситуацией на рынке жилья: цены на него, а вместе с ними и сроки окупаемости выросли, а доля ликвидных объектов стала значительно ниже, чем до пандемии.

По словам партнера компании Colliers Станислава Бибика, люди, которые раньше покупали квартиры, сейчас уже не могут получить от них желаемый уровень доходности.

«Граждане, которые ранее приобретали квартиры, сейчас уже не могут получить запланированный уровень доходности. За последний год интерес к коммерческой недвижимости со стороны частных инвесторов вырос на 10 –15 процентов», — заявил специалист.

В разы увеличился спрос на коммерческие площади ценой ниже 100 миллионов рублей. И в этом плане сыграл свою роль «перегретый» рынок жилья, пояснила глава рынков капитала и консалтинговых услуг CBRE Ирина Ушакова.

Ранее сообщалось, что уровень одобрения заявок по ипотеке к началу июля сократился в России до четырехлетнего минимума, в настоящее время он находится в диапазоне от 64 до 66 процентов. Банкиры объясняют высокую долю отказов наплывом «плохих» заемщиков, которые в числе прочих ринулись за жилищными кредитами из-за рекордно низких ставок.