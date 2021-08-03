США вернут Ираку более 17 тысяч вывезенных за время военной миссии артефактов

США вернут Ираку более 17 тысяч артефактов, награбленных и вывезенных после начала военной миссии по свержению Саддама Хусейна в 2003 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра культуры Ирака Хасана Надхима.

В агентстве сообщили, что Вашингтон в течение почти десяти лет отслеживал древние ценности, награбленные на иракской территории и перевезенные в США, чтобы позднее отправить их обратно в Багдад. Различные артефакты конфисковывались как у частных владельцев, так и у музеев. Одной из таких реликвий стала глиняная табличка с частью Эпоса о Гильгамеше, которую пришлось отобрать у выставочного зала в Вашингтоне в 2019 году.

Глава иракского Минкульта пожаловался, что еще тысячи артефактов считаются пропавшими, их не удается отследить даже с помощью международных организаций. По словам Надхима, в уничтожении и разграблении исторических памятников большую роль сыграли боевики террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Одни артефакты уничтожались боевиками, так как противоречили их радикальной картине мира, другие продавались на черном рынке, чтобы выручить деньги для продолжения боевых действий.

В конце июля президент США Джо Байден сообщил, что боевая миссия американской армии в Ираке будет свернута к 31 декабря 2021 года. По результатам переговоров в Белом доме с иракским премьером Мустафой аль-Казыми Байден заявил, что роль Соединенных Штатов ограничится консультациями иракских военнослужащих и борьбой с ИГ.