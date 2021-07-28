Названы причины вывода войск США из Ирака

Соединенные Штаты приняли решение о выводе войск из Ирака во многом из-за того, что большинство американцев верят, что американское присутствие в этой стране не принесло никаких дивидендов, а стало лишь бесполезной тратой средств. Такую причину в беседе с «Лентой.ру» назвал ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Константин Труевцев.

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Труевцев напомнил, что обещания вывести войска из Ирака давал еще президент США Барак Обама. Схожие заявления делал и президент Дональд Трамп. «Поэтому это, на самом деле, политика, которая продолжается уже в течение трех администраций», — отметил востоковед.

Кроме того, американские военные в Ираке стали все чаще подвергаться нападениям. «Каждый раз, когда начинаются удары по американцам, они получают серьезные ранения, не дай боже, там погибнет представитель американской армии, это очень серьезно влияет на общественное мнение», — сказал Труевцев.

Ранее президент США Джо Байден объявил о прекращении американской военной миссии в Ираке. В ходе встречи в Белом доме с иракским премьером Мустафой аль-Казыми Байден заявил, что роль Соединенных Штатов ограничится помощью в тренировках военнослужащих и борьбе с ИГ. Ожидается, что США прекратят свое участие в военных операциях в стране к 31 декабря 2021 года.

