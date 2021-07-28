Востоковед раскрыл стратегический провал американской военной миссии в Ираке

Главный успех американской военной миссии в Ираке — операция по свержению Саддама Хуссейна, но при попытках после этого удержать ситуацию в стране под контролем американцы потерпели неудачу. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сказал ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Константин Труевцев.

Эксперт отметил, что, в первую очередь, США провалили задачу по созданию новых вооруженных сил Ирака. Он связал это с тем, что множество высокопоставленных иракских офицеров подверглись люстрациям и репрессиям за то, что состояли в партии Саддама Хуссейна «Баас». Впоследствии многие из них примкнули к террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) и заняли в ней руководящие должности. «Можно совершенно определенно говорить, что это стратегический провал», — подчеркнул востоковед.

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Еще одна неудача Вашингтона состоит в том, что несмотря на все попытки США противодействовать растущему влиянию Ирана, именно Тегеран в большей мере контролирует ситуацию внутри Ирака. Во многом этому способствовало то, что в Ираке, как и в Иране, большинство мусульман — шииты. Кроме того, после убийства иранского командира Касема Сулеймани в Багдаде народные волнения в Ираке приобрели ярко выраженный антиамериканский характер.

«Суммарно все эти факторы определили необходимость ускорения ухода США из Ирака, потому что совершенно определенно Соединенным Штатам, как говорится, ловить нечего в Ираке в плане политического и военного доминирования», — подчеркнул Труевцев. При этом эксперт отметил, что Ирак становится все более самостоятельным от Ирана, поэтому роста влияния Тегерана после ухода США ждать не стоит.

Ранее президент США Джо Байден объявил о прекращении американской военной миссии в Ираке. В ходе встречи в Белом доме с иракским премьером Мустафой аль-Казыми Байден заявил, что роль Соединенных Штатов ограничится помощью в тренировках военнослужащих и борьбе с ИГ. Ожидается, что США прекратят свое участие в военных операциях в стране к 31 декабря 2021 года.