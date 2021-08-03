Белоруссия заявила о «стонущей» из-за мигрантов Литве

МИД Белоруссии прокомментировал обвинения в создании миграционного кризиса в Европе. Заявление пресс-секретаря Анатолия Глаза опубликовано на сайте министерства.

«Многие государства Европы, в том числе не имеющие внешних границ, также фиксируют у себя рост числа нелегалов. Но стонет и требует солидарности только Литва. Может быть, властям страны выгодно такое положение дел?» — сказал Глаз.

По его словам, европейские чиновники и литовские власти в течение года сознательно разрушали систему пограничного взаимодействия с Белоруссией.

«Литва заблокировала финансирование по подписанному с ЕС Соглашению о реадмиссии, в одностороннем порядке приостановила контакты с компетентными белорусскими коллегами, демонстративно разорвала все предусмотренные двусторонними соглашениями связи по линии правоохранительных органов», — сказал представитель МИД.

Он отметил, что мигранты бегут из разоренных войной районов в надежде найти новый дом, а натыкаются на полицейское насилие и откровенную враждебность. При этом Евросоюз «неуклюже пытается использовать ситуацию на белорусско-литовской границе для демонстрации единства и солидарности», указал Глаз.

С начала года границу Литвы со стороны Белоруссии перешли больше 4000 мигрантов из стран Ближнего Востока. В июле литовское правительство ввело в стране режим экстремальной ситуации.

В мае президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за границей. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», — пообещал он. Позже он заявил, что Белоруссия не обязана размещать у себя беженцев, которые «идут в просвещенную, теплую, уютную Европу».