Белорусских пограничников уличили в помощи стремящимся в Литву мигрантам

Власти Литвы утверждают, что уличили белорусских пограничников в помощи нелегальным мигрантам, стремящимся в прибалтийскую республику. Об этом пишет Delfi.

2 августа сотрудники агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex, которые помогают литовским пограничникам, патрулировали на вертолете границу в Шальчининкском районе. Они зафиксировали и сняли на видео группу нелегалов, которых сопровождал ведомственный автомобиль. МВД заявило, что транспортные средства подобного типа используют белорусские пограничники.

С начала года границу Литвы со стороны Белоруссии перешли больше 4000 мигрантов из Ближнего Востока. В июле литовское правительство ввело в стране режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегалов. Еврокомиссия решила выделить республике 10 миллионов евро на содержание мигрантов.

Миграционный кризис в Литве начался после того, как в конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне очередного обострения отношений с Западом пригрозил ослабить контроль за границей. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», — пообещал он.

В июле он заявил, что Белоруссия не обязана размещать у себя беженцев. «Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу», — отметил он.