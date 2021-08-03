Картина спасла Билла Мюррея от самоубийства

Актер Билл Мюррей рассказал, как картина спасла его от самоубийства. Видео с ним стало вирусным в Twitter.

Артист признался, что на пике своей популярности находился в глубокой депрессии и думал утопиться в озере Мичиган. Во время прогулки по городу он размышлял о том, чтобы покончить с собой, и оказался в Институте искусств Чикаго. Там он увидел полотно Жюля Адольфа Бретона «Песнь жаворонка», на котором изображена женщина с серпом посреди поля.

«Я подумал: "Ну, есть девушка, у которой в этой жизни мало перспектив, но солнце все равно поднимается, и у нее появляется еще один шанс". Мне кажется, это дало мне какое-то ощущение, что я тоже человек, у которого появляется еще один шанс каждый раз, когда встает солнце», — поделился Мюррей.

Билл Мюррей — американский актер и режиссер, лауреат премий «Золотой глобус» и BAFTA. Известен по фильмам «День сурка», «Трудности перевода», «Охотники за привидениями» и другим картинам.