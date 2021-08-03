Семья вернулась из поездки и нашла в доме 22 смертельно ядовитых кобры

Семья из индийской деревни Юттамсара, штат Махараштра, вернулась из поездки и нашла в своем доме 22 смертельно ядовитых кобры. Об этом сообщает издание News Track.

Мужчина по фамилии Мангеш (Mangesh) уехал с семьей на несколько дней. По возвращении они обнаружили рядом с входом в дом змеиную кожу. Сначала Мангеш не обратил на это свое внимание, поскольку был занят делами.

Вечером индиец собирался лечь спать и внезапно увидел в своей комнате кобру. От испуга Мангеш потерял сознание. Придя в себя, он вывел семью из дома и вызвал змеелова Сарпамитру Бхушана Санке (Sarpamitra Bhushan Sanke).

Материалы по теме Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить

Санке прибыл на место происшествия и поймал рептилию. После этого Мангеш успокоился, но на следующее утро увидел еще двух змеенышей, которые выползли из раковины на кухне.

Индиец вызвал змеелова повторно. На этот раз Санке обыскал весь дом и поймал 22 детеныша кобры. Он выпустил рептилий в лес и сообщил об этом в департамент лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что в камбоджийской провинции Пайлин мужчина обнаружил в унитазе живую кобру. Мужчина попытался спустить воду, но пресмыкающееся удержалось на плаву.