Европейские пенсионные фонды зашли в тупик из-за необходимости спасать планету

Главная организация, представляющая европейские пенсионные фонды, PensionsEurope, заявила, что по-прежнему не знает, каким образом найти баланс между доходностью и желанием больше инвестировать в проекты, поддерживающие экологию и общество, пишет Bloomberg. Речь идет об организациях, распоряжающихся примерно пятью триллионами долларов.

Тупик, в который зашли пенсионные фонды, значит, что они, возможно, решат вкладывать в эту сферу меньше, чем могли бы. При этом необходимость активнее выделять средства на проекты, которые помогут спасению планеты, становится все более острой на фоне глобального потепления.

Пока что пенсионные фонды, как подчеркнул генеральный секретарь PensionsEurope Матти Леппала, по закону обязаны действовать в долгосрочных интересах своих членов. «Это юридическое обязательство. Будет ли максимальное стремление к реализации ESG-целей противоречить целям фидуциаров, сказать очень трудно», — отметил он. Еврокомиссия, по словам Леппалы, попросит европейский регулятор, отвечающий за пенсионную сферу, изучить вопрос того, как фондам лучше интерпретировать свои обязательства в 2022 году.

Нынешнее решение по поводу ESG-рисков — то есть тех, которые связаны с окружающей средой, социальной ответственностью, корпоративным управлением — определит будущее индустрии. При этом в этом году европейские фонды, которые занимаются сектором этичного финансирования, добились возврата 14 процентов инвестиций, что примерно на 4 процента меньше, чем рост индекса крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600. Доходность ESG-фондов в США и Японии тоже меньше, чем увеличение соответствующих биржевых показателей в этих странах. Однако поток инвестиций в ESG-активы растет, к 2025 году рынок должен превысить 50 триллионов долларов, то есть составить примерно треть от общего объема активов под управлением.

При этом пенсионные фонды в США, как выяснил Bloomberg, по-прежнему активно вкладывают в проекты, вредящие планете. Десять крупнейших таких организаций в стране остаются значительными инвесторами в крупных корпорациях, вносящих наиболее значительный вклад в загрязнение окружающей среды, несмотря на свою экологическую риторику.

