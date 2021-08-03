Российский врач объяснил невосприимчивость некоторых людей к коронавирусу

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с «Лентой.ру» объяснил невосприимчивость некоторых людей к коронавирусу, которая связана с повышенным уровнем лимфоцитов — среди них есть «натуральные киллеры», которые защищают в том числе от рака. Так он прокомментировал заявление академика РАН, директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арега Тотоляна о причинах невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу.

По словам Тотоляна, повышенную защиту имеют люди с высоким уровнем интерферона альфа и лимфоцитов в крови, а также носители некоторых генетических маркеров. Другие факторы, по его словам, пока только начинают исследовать.

Болибок, в свою очередь, уточнил, что обычно повышенный уровень лимфоцитов бывает у дошкольников — этим и объясняется сравнительно низкий уровень заболеваемости COVID-19 среди детей. У взрослых к лимфоцитам традиционно относятся клетки, называемые натуральным киллером, и у некоторых людей их уровень достаточно высок.

«Эти клетки, по другому их называют большие гранулярные лимфоциты, это природная защита, врожденная, от вирусов и онкологии. Если у взрослых мы видим такой лимфоцитоз, то это такие большие гранулярные лимфоциты, которые защищают от вирусов и опухолей вообще», — пояснил он.

Отвечая на вопрос, возможно ли выделить лимфоциты от донора и перелить их тем людям, которые легко заражаются коронавирусом, Болибок отметил, что подобные эксперименты проводились в онкологии, и эффект от этого был.

Ранее вирусолог Максим Скулачев объяснил низкую выработку антител у молодых людей. По его словам, с вирусом сталкивается их врожденный иммунитет, который и пытается подавить болезнь.