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Российский вирусолог объяснил низкую выработку антител у молодых людей

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Фото: Михаил Филиппов / Коммерсантъ

После коронавируса у молодых людей вырабатывается меньше антител, чем у пожилых из-за врожденного иммунитета, который подавляет инфекцию. Их низкую выработку объяснил российский вирусолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев в интервью «Москве 24».

Сначала, по словам специалиста, с вирусом сталкивается врожденный иммунитет, который и пытается его подавить.

«Как только организм чувствует вирус еще даже на слизистых оболочках, он запускает систему врожденного иммунитета, в первую очередь белки интерфероны. Если их много и организм удачным образом ответил на вирусную атаку, то инфекция будет подавлена и не пойдет дальше слизистых оболочек», — отметил врач.

Если врожденный иммунитет не смог сам подавить инфекцию, то в борьбу вступает приобретенный иммунитет, отвечающий за выработку антител, добавил Скулачев.

«Дальше наступает хитрая игра: вирус пытается пробить оборону, у него есть специальная схема подавления интерферонового ответа. И если ему это удается, то дальше вступает в работу система приобретенного иммунитета, это антитела», — уточнил специалист.

Ранее иммунолог Муса Хаитов дал совет жителям России, у которых не выработались антитела после прививки от коронавирусной инфекции. В таком случае нужно через полгода сделать повторную прививку с возможной заменой препарата, рассказал врач.

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