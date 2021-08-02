Эпидемиолог назвал причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян назвал причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусу. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, повышенную защиту имеют люди с высоким уровнем интерферона альфа, с высоким содержанием лимфоцитов в крови и носители некоторых генетических маркеров. Существует также и другие факторы, однако по ним исследования только начинаются.

Тотолян отметил, что первым защитным фактором является уровень местной защиты. Коронавирусная инфекция проникает в организм по верхним дыхательным путям, и если в организме высокий уровень интерферона альфа, то риск заражения снижается. Интерферон альфа — это молекула, которая синтезируется и продуцируется клетками иммунной системы, она обладает прямым противовирусным действием.

Второй фактор — генетические маркеры, которые кодируют иммунный ответ у человека. «Мы выявили два защитных аллеля (различные формы одного и того же гена — прим. «Лента.ру») и один, предрасполагающий к болезни. Это самые первые результаты исследования, оно продолжается, причем в активной фазе», — сказал Тотолян.

Кроме того, высокий уровень лимфоцитов говорит о том, что у человека меньше шансов заразиться, а если это и происходит, меньше риски того, что болезнь будет протекать в тяжелой форме.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что напряженная ситуация с коронавирусом в России может сохраняться в течение еще трех лет, так как среди ее жителей до сих пор не сформировался коллективный иммунитет. По словам эксперта, стране определенно стоит ожидать новых вспышек инфекции, так как показатель иммунизации в стране не достиг даже 60 процентов.