В Литве заявили о россиянах среди нелегальных мигрантов из Белоруссии. Об этом рассказал замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в эфире «Эхо Москвы».

По его словам, Вильнюс сейчас ведет переговоры с представителем Москвы об их возвращении. При этом замминистра отметил, что две трети нелегалов, пересекающих белорусско-литовскую границу, являются гражданами Ирака. Адоменас добавил, что с иракскими властями также ведутся переговоры по данному вопросу.

Ранее замминистра иностранных дел Литвы рассказал, что у Вильнюса есть доказательства причастности Минска к миграционному кризису на литовской территории. Он отметил, что поток мигрантов в республику достиг огромных значений. «Мы имеем 4 тысячи беженцев, что немного неожиданно. Так как в прошлом году было 74», — заявил дипломат.