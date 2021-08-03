Литва рассказала о доказательствах вины Белоруссии в миграционном кризисе

У Вильнюса есть доказательства вины Минска к миграционном кризисе в Литве. Об этом заместитель министра иностранных дел прибалтийской республики Мантас Адоменас рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Он отметил, что поток мигрантов в республику достиг огромных значений. «Мы имеем 4 тысячи беженцев, что немного неожиданно. Так как в прошлом году было 74», — заявил дипломат.

Адоменас подчеркнул, что у Литвы есть свидетельства непосредственной причастности Белоруссии к увеличению потока нелегалов к литовской границе. По его словам, одним из них является прекращение Минском сотрудничества в миграционной сфере в марте этого года. В качестве примера прямого вмешательства в ситуацию он привел кадры, на которых машина белорусских пограничников сопровождает группу беженцев. «Как только они фиксируют, что их снимают, они сразу же уезжают в лес», — добавил заместитель министра.

Ранее сотрудники агентства Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex сняли на видео группу нелегалов, которых сопровождал ведомственный автомобиль. В МВД Литвы заявили, что транспортные средства подобного типа используют белорусские пограничники.