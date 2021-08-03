Россиянин пригласил в хостел приезжего из Узбекистана и надругался над ним

В Москве полиция задержала россиянина, которого заподозрили в сексуальном насилии над уроженцем Узбекистана. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

31 июля в полицию обратился 25-летний приезжий из Ташкента. Он рассказал, что познакомился в социальных сетях с мужчиной, и тот пригласил его в хостел на Арбате. В назначенный день новый знакомый пришел к потерпевшему в номер и, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставил отдать телефон, а затем надругался над мужчиной.

1 августа подозреваемый был задержан в Люберцах. Им оказался 36-летней житель Нальчика. Против него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой») и части 1 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).