Израильский суд отказал израильским поселенцам в праве выселить палестинцев

Верховный суд Израиля примет компромиссное решение по вопросу о выселении палестинских жителей Восточного Иерусалима, передает агентство Associated Press. Раннее судебное разбирательство, грозившее обернуться выселением палестинских семей, послужило причиной 11-дневной войны между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем.

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Судебная тяжба четырех палестинских семей и еврейских поселенцев касается прав собственности на недвижимость, расположенную в районе Шейх Джаррах Восточного Иерусалима. Разбирательство, длящиеся много лет, прошло суды всех нижестоящих инстанций. Окончательное решение вопроса в Верховном суде, ранее намеченное на май, было перенесено в связи с военными столкновениями.

На слушаниях по делу, состоявшихся в понедельник, 2 августа, Верховный суд Израиля предложил сторонам два возможных компромисса. Палестинцам предложили обретение «защищенного» статуса, дарующего гарантию от выселения в течение двух поколений — арабские собственники отвергли данный компромисс.

В свою очередь еврейских поселенцев не устроил второй возможный вариант, предусматривавший признание палестинцами самого факта регистрации в израильских кадастрах их собственности в руках еврейских поселенцев , в обмен на обретение аналогичного статуса. Cуд дал сторонам неделю на принятие окончательного решения.

Причиной конфликта послужило право на реституцию, предусмотренное израильским законодательством. Еврейские поселенцы настаивают, что земля в Восточном Иерусалиме ранее принадлежала их предкам, которые были вынуждены покинуть ее по причине занятия данной части города армией Иордании в 1948 году. Представители палестинской стороны настаивают, что жилье было предоставлено им в 1956 году Иорданией и «Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ» (БАПОР). В то время как Израиль, фактически оккупировавший данный регион в 1967 году не имеет права распоряжаться собственностью и имуществом лиц, проживающих на данной территории.

Всего, по данным международных правозащитных агентств, около 1000 палестинцев, живущих в Восточном Иерусалиме, находятся под угрозой выселения.