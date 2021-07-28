Американские правозащитники обвинили Израиль и ХАМАС в военных преступлениях

Американская правозащитная организация Human Rights Watch выпустила доклад, в котором обвинила власти Израиля и палестинскую группировку ХАМАС в военных преступлениях, совершенных в ходе майского конфликта в секторе Газа, передает BBC.
Американские правозащитники провели анализ военной необходимости трех авиаударов со стороны Израиля по объектам гражданской инфраструктуры в секторе Газа, в результате которых погибли 62 человека. Правозащитной группе не удалось найти убедительных доказательств наличия рядом законных военных целей.
По данным газеты Times of Israel, директор отделения Human Rights Watch по Северной Африке и Ближнему Востоку Эрик Голдштейн еще в июне направил официальный запрос в Минобороны Израиля с просьбой дать комментарий относительно ряда авиаударов, военная обоснованность которых не была очевидной.
Официальный представитель Минобороны Израиля подполковник Мика Лифшиц дал подробный письменный ответ на запрос американских правозащитников. В нем говорится о проведении независимого расследования «отдельных инцидентов, произошедших в ходе операции "Страж стен", с целью выявить возможные нарушения обязательных норм [ведения войны] и сделать выводы». Также представитель министерства отметил, что Вооруженные силы по мере возможностей предупреждали гражданское население Палестины о грядущих ударах.
В комментарии газете Times of Israel Джеральд Штейнберг, директор израильской некоммерческой организации Monitor, раскритиковал доклад правозащитников. «Human Rights Watch имеют долгую историю ложных обвинений в адрес Израиля, следуя своей стандартной схеме, они игнорируют преступления ХАМАС и необоснованно записывают в ряды гражданских всех палестинцев, сведения от пострадавших в секторе Газа невозможно проверить», — отметил директор Monitor.
Вместе с тем в отчете американских правозащитников указывается, что палестинская сторона, выпустившая 4300 ракет в сторону Израиля, осуществила «неизбирательное нападение на мирных жителей, нарушив тем самым правила ведения войны». Более подробный отчет о военных преступлениях со стороны ХАМАС планируется выпустить в следующем месяце.
В результате майской эскалации палестино-израильского конфликта в течение 11 дней взаимных обстрелов по меньшей мере 260 человек были убиты в cекторе Газа, 11 — в Израиле.