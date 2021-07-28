Американские правозащитники обвинили Израиль и ХАМАС в военных преступлениях

Американская правозащитная организация Human Rights Watch выпустила доклад, в котором обвинила власти Израиля и палестинскую группировку ХАМАС в военных преступлениях, совершенных в ходе майского конфликта в секторе Газа, передает BBC.

Американские правозащитники провели анализ военной необходимости трех авиаударов со стороны Израиля по объектам гражданской инфраструктуры в секторе Газа, в результате которых погибли 62 человека. Правозащитной группе не удалось найти убедительных доказательств наличия рядом законных военных целей.

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По данным газеты Times of Israel, директор отделения Human Rights Watch по Северной Африке и Ближнему Востоку Эрик Голдштейн еще в июне направил официальный запрос в Минобороны Израиля с просьбой дать комментарий относительно ряда авиаударов, военная обоснованность которых не была очевидной.

Официальный представитель Минобороны Израиля подполковник Мика Лифшиц дал подробный письменный ответ на запрос американских правозащитников. В нем говорится о проведении независимого расследования «отдельных инцидентов, произошедших в ходе операции "Страж стен", с целью выявить возможные нарушения обязательных норм [ведения войны] и сделать выводы». Также представитель министерства отметил, что Вооруженные силы по мере возможностей предупреждали гражданское население Палестины о грядущих ударах.

В комментарии газете Times of Israel Джеральд Штейнберг, директор израильской некоммерческой организации Monitor, раскритиковал доклад правозащитников. «Human Rights Watch имеют долгую историю ложных обвинений в адрес Израиля, следуя своей стандартной схеме, они игнорируют преступления ХАМАС и необоснованно записывают в ряды гражданских всех палестинцев, сведения от пострадавших в секторе Газа невозможно проверить», — отметил директор Monitor.

Вместе с тем в отчете американских правозащитников указывается, что палестинская сторона, выпустившая 4300 ракет в сторону Израиля, осуществила «неизбирательное нападение на мирных жителей, нарушив тем самым правила ведения войны». Более подробный отчет о военных преступлениях со стороны ХАМАС планируется выпустить в следующем месяце.

В результате майской эскалации палестино-израильского конфликта в течение 11 дней взаимных обстрелов по меньшей мере 260 человек были убиты в cекторе Газа, 11 — в Израиле.