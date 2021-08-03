Американским журналистам запретили расследовать происхождение COVID-19

Старший редактор американской газеты New York Times запретил сотрудникам расследовать происхождение COVID-19, сообщает британское издание Spectator со ссылкой на журналистов. Содержание статьи приводит РИА Новости.

Как рассказал один из сотрудников газеты, в начале 2020 года он предложил старшему редактору газеты расследовать происхождение COVID-19. Однако ему ответили, что писать о происхождении коронавируса опасно. «Написание любого материала, в котором высказывалось предположение, что COVID-19 был создан искусственно или произошел в результате случайной утечки из лаборатории, встречало сопротивление», — сказал он.

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Сотрудники издания также сообщили, что теория о лабораторном происхождении COVID-19 считалась конспирологической. Кроме того, один из источников заявил, что обсуждение этой теории стало в том числе запретным, поскольку ее поддержал бывший президент США Дональд Трамп.

Spectator предполагает, что причиной запрета на расследование мог стать тот факт, что до пандемии вируса New York Times печатала статьи, в которых продвигалась линия правительства Китая, благодаря чему она получала миллионы долларов от подконтрольных правительству китайских изданий. Лишь в 2020-м издание убрало материалы со своего сайта.

При этом представитель New York Times назвал смехотворными обвинения в адрес издания.

Ранее члены Республиканской партии США из палаты представителей опубликовали доказательства утечки SARS-CoV-2 из китайской лаборатории. В причастности к произошедшему обвиняют и зоолога Питера Дасзака, который представлял США в составе международной группы экспертов.