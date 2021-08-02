Вирусолог оценил доклад конгрессменов США об утечке COVID-19 из лаборатории

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил доклад членов Республиканской партии США из палаты представителей, который свидетельствует об утечке SARS-CoV-2 из китайской лаборатории. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал это чисто политическими играми, далекими от вирусологии.

Текст доклада опубликовал старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол — это третья часть его расследования, посвященная происхождению коронавируса. Отчет составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств. По мнению следователей, SARS-CoV-2 распространился по миру в результате утечки из Уханьского института вирусологии.

Американские конгрессмены считают, что в связи с новыми открывшимися сведениями власти США обязаны призвать Китай к ответственности. Так, Маккол потребовал, чтобы Конгресс наложил санкции на ученых из уханьской лаборатории, а также на представителей Коммунистической партии Китая. В причастности к произошедшему обвиняют и зоолога Питера Дасзака. Он представлял США в составе международной группы экспертов. Конгрессмены считают, что его необходимо судить.

Некоторые представители сферы здравоохранения считают, что такое расследование — важный шаг в борьбе с пандемией COVID-19. Другие же — что пока рано делать однозначные выводы о происхождении COVID-19.

Версии поддерживаются только косвенными доказательствами

Анатолий Аграновский в беседе с «Лентой.ру» заявил, что доклад американских конгрессменов — это политическое заявление, которое имеет отношение исключительно к внутренним делам США и не влияет на научный мир.

«Какие особые источники информации есть у расследователей из Республиканской партии, чтобы делать подобные выводы? Они сомнительны. Две версии происхождения SARS CoV-2 — в результате лабораторных манипуляций и в результате естественного изменения коронавируса — поддерживаются только косвенными доказательствами, и ни одну нельзя принять как окончательную», — заявил вирусолог.

Резюмируя, вирусолог пришел к выводу, что это все чепуха, к которой не стоит относиться серьезно. На изучение и лечение вируса эти материалы никак не влияют, подчеркнул профессор МГУ.

В марте эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отчитались о поездке в Ухань для выяснения источников распространения COVID-19. Согласно документу, пандемия коронавируса, скорее всего, началась не из-за утечки из китайской лаборатории. Однако уже в июле глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация планирует еще раз проверить лаборатории, около которых были обнаружены первые случаи заражения COVID-19.