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В Белом доме оценили вероятность выдачи COVID-паспортов

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Джен Псаки
Джен Псаки
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки оценила вероятность выдачи COVID-паспортов. Ее слова приводит Fox News.

Псаки подчеркнула, что введение специальных паспортов вакцинации на федеральном уровне не планируется. В то же время она отметила, что Белый дом будет поддерживать инициативы частных организаций и компаний, направленные на обеспечение безопасности работников и посетителей.

Также на брифинге представитель американской администрации отметила, что власти начинают целенаправленную разъяснительную работу по информированию граждан о доступности и безопасности вакцины от коронавируса. При этом Псаки добавила, что граждане сами будут принимать решение о вакцинации.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты с опозданием в один месяц смогли вакцинировать как минимум одним компонентом вакцины 70 процентов населения.

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