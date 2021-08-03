Раскрыта вероятность аллергии на вакцины от COVID-19

Аллергические реакции на вакцины от COVID-19 развиваются редко. Такую вероятность раскрыли эксперты Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, передает РИА Новости.

«По данным масштабных исследований, частота встречаемости аллергических реакций варьирует от 0,65 до 1,53 случая на один миллион доз, в зависимости от вида вакцин», — говорится в позиционном документе специалистов.

Также уточняется, что доступные вакцины против коронавируса не содержат белка куриного яйца, коровьего молока, желатин, антибактериальные препараты, это значительно снижает риск развития аллергической реакции.

При этом специалисты напомнили, что вакцинацию от коронавируса не рекомендуют пациентам с перенесенной ранее тяжелой аллергической реакцией на компоненты, которые входят в состав вакцин. При возникновении каких-либо опасений пациентам следует посоветоваться с лечащим врачом.

Ранее врач-реаниматолог, профессор Сергей Царенко дал советы по вакцинации против коронавируса для людей, страдающих аллергией. Согласно рекомендации специалиста, аллергикам следует использовать антигистаминные препараты до и после вакцинации. Если у человека возникли какие-то сомнения, Царенко посоветовал обратиться к аллергологам.