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Собянин рассказал о роли «Единой России» в будущем страны и Москвы

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Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Единая Россия» — партия, которая действительно занимается делами страны и Москвы и решает проблемы, а не просто критикует, считает мэр столицы Сергей Собянин. Об этом градоначальник рассказал в своем личном блоге.

Собянин подчеркнул особую роль депутатов «Единой России» в развитии Москвы и страны в целом. Он отметил, что депутаты принимают решения о будущем не только на высоком уровне в Госдуме, но также и на уровнях местного самоуправления и муниципалитетов.

«"Единая Россия" — это не только депутаты Государственной Думы. Это депутаты местного самоуправления, городской думы, мэр города, его команда, команда нашей страны, которая сегодня занимается глобальными вещами, защитой России от всяких внешних угроз, внутренних проблем и так далее. Большая команда. И другой силы, другой команды, как классик говорил, которая бы сказала: "А мы решим эти проблемы!", такой команды нет. Покритиковать — ну да, а команды, которая взяла бы на себя ответственность и реально смогла бы что-то решить, — такой нет», — подчеркнул мэр.

Собянин также призвал развивать Москву таким образом, чтобы она не проигрывала конкурентам и люди не хотели бы уехать. По его мнению, молодые и талантливые люди должны ощущать безопасность, экологичность и перспективность города, в котором живут.

Ранее Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве. По его словам, достичь этого удалось благодаря «массовой вакцинации и другим мерам профилактики».

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