Скопинского маньяка арестовали на 10 суток

Cкопинского маньяка Виктора Мохова арестовали из-за участия в съемке ролика с символикой партии КПРФ. Об этом сообщили в секретариате судебного участка №31 судебного района Скопинского районного суда, передает ТАСС.

Мохову назначили 10 суток административного ареста. Он полностью признал свою вину, что стало смягчающим обстоятельством при вынесении решения. Отмечается, что таким образом Мохов повторно нарушил установленное ему административное ограничение. 1 апреля он был признан виновным и получил штраф 1200 рублей за съемку в фильме журналистки Ксении Собчак.

При этом региональном отделения КПРФ в Рязанской области заявили, что Мохов не имеет никакого отношения к партии. Само видео там назвали провокацией.

Виктор Мохов вышел на свободу 3 марта после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но вместо этого похитил их и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал из школьниц секс-рабынь, старшая девушка трижды беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.