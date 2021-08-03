Названы задающие главные модные тренды звезды

Эксперт назвала знаменитостей, которые задают главные модные тренды после выхода в свет. Соответствующий материал публикует The Sun.

Модный редактор Клемми Филдсенд объяснила, каким образом звездам удается продвигать в сети собственные или чужие бренды. Например, в 2020 году предпринимательница Ким Кардашьян распродала все вещи из новой линии корректирующего белья собственного бренда SKIMS меньше, чем за одну минуту. По словам специалистки, телезвезда хорошо разбирается в бизнесе, а благодаря внушительному количеству подписчиков в Instagram (241 миллион) может увеличить продажи любого товара, который она продемонстрирует на себе.

В число самых «продающих» известных личностей вошла также бывшая голливудская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл. Согласно информации издания, в 2017 году, на пике своей популярности, она вышла на публику с бордовой сумкой бренда Strathberry. Когда фото звезды распространились в сети, данный аксессуар стоимостью 525 фунтов стерлингов (53 тысячи рублей) раскупили на сайте марки за 11 минут. «Меган — обычная женщина, которая доказывает, что любой может достичь всего, чего хочет. Любите ли вы ее или ненавидите, Маркл всегда в тренде», — подчеркнула Филдсенд.

В 2016 году младшая сестра Кардашьян Кайли Дженнер вышла на публику в облегающем мини-платье оранжевого цвета популярной марки Pretty Little Thing. Наряд стоимостью 25 фунтов стерлингов (2540 рублей) раскупили на сайте за 24 часа. «Даже в таком юном возрасте Кайли привлекала внимание своих поклонников ко всему, что она носит. Она превращает в золото все, к чему прикасается», — заметила модный редактор.

Жена премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс также неоднократно увеличивала продажи брендов, в одежде которых появлялась на публике. Например, в день собственной свадьбы она была одета в белое платье ручной работы греческого дизайнера Христоса Костареллоса (Christos Costarellos) с длинными рукавами из тюля и шелка. Наряд стоимостью 2870 фунтов стерлингов (300 тысяч рублей) заинтересовал ее поклонников, и они раскупили его за сутки.

Филдсенд также отметила, что сегодня многие молодые девушки подражают стилю американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид. Так, в 2020 году папарацци засняли звезду на Неделе моды в Милане с сумкой Lulu Guinness Bingo за 165 фунтов стерлингов (почти 17 тысяч рублей). Это привело к тому, что спустя десять дней аксессуара больше не было в наличии ни в одном магазине марки.

Кроме того, модный редактор также упомянула влиятельность блогера и дизайнера Алексы Чанг, участницы популярного реалити-шоу Love Island Молли Мэй, телеведущей Холли Уиллоуби, а также актрисы Джоди Комер.

В мае жена принца Уильяма Кейт Миддлтон пришла на вакцинацию от COVID-19 в дешевом наряде и вызвала ажиотаж в сети. Она была одета в голубые джинсы прямого кроя, изготовленные масс-маркетовым производителем & Other Stories, и топ с укороченными рукавами из летней коллекции шведского бренда H&M. После ее появления на публике поклонники полностью раскупили указанную вещь в онлайн-магазине.

